強制絕育索賠案二審宣判 法院首次勒令政府賠償

Newsfrom Japan

【共同社2月22日電】大阪府一對患有聽覺障礙的七八十歲夫婦和一位居住在近畿患有智力障礙的70多歲女性以根據舊《優生保護法》（1948～1996年）被強制進行絕育手術違反《憲法》為由，向日本政府索賠共計5500萬日元（約合人民幣303萬元）的訴訟22日在大阪高等法院（審判長太田晃詳）作出二審判決，支持原告的訴求，勒令政府進行賠償。 這是在全國9家地方法院及支部提起的訴訟中，法院首次勒令賠償。原告方主張強制絕育是“戰後最大的人權侵犯”，對受害者的救濟方式或再次引發討論。 大阪地方法院的一審判決認定舊法違憲。二審中，舊法的違憲性並不存在爭議，從接受手術到起訴為止的時間是否適用索賠權消失的20年“除斥期間”（訴訟時效）成為了焦點。 提起訴訟的原告夫婦中的妻子據稱在1974年、70多歲女性在1965年左右被迫接受手術。2020年11月的大阪地方法院判決將手術時間作為起算點，適用訴訟時效，認定索賠權已消失。 另一方面，法院認為舊法的立法目的是“極其不人道和歧視性的”，認定其“侵犯了是否生育孩子的自我決定權”，違反幸福追求權（憲法第十三條）和法律之下的平等（憲法第十四條）。 原告方反駁稱，手術時要理解其違法性並提起訴訟尋求救濟很困難，不應將手術時間作為起算點，因此不適用訴訟時效。（完）