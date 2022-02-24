聚焦：大阪王將開拓中國市場 瞄準日料需求

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【共同社上海2月24日電】日本人氣中餐連鎖店“大阪王將”接連在中餐主場中國上海開店，除主打商品日式煎餃之外，菜單中還主推大阪燒、炸串等“大阪美食”參與競爭。新冠疫情後，中國對日料的需求擴大。運營門店的合資企業代表充滿信心地表示“力爭年內以上海為主再開5家門店”。 飯店門口裝飾著巨型餃子和通天閣、太陽塔模型，從大阪色彩濃厚的入口進入店內，天花板上幸福之神“比利肯”繪畫、牆壁上包括新世界等景點名稱的霓虹燈華麗閃耀。在激發食慾的香氣中，不太標準的關西方言“感謝”在店中迴響。 2號店於去年12月底在日本人較多的長寧區開業，由負責大阪王將海外業務的Eat&INTERNATIONAL和綜合免稅店“樂購仕”成立的合資企業運營。去年10月首家門店在深受遊客喜愛的鬧市區南京東路開業。 女顧客陳穎（35歲）表示，煎餃裡有捲心菜，清爽且有甜味、很好吃，還表示該店的水餃是普通中國人也能接受的味道，該客人似乎對店內輕鬆的氣氛也很喜歡。一位品嚐了豬骨湯拉麵的女客人（35歲）表示好評稱麵湯味道不錯。 大阪王將在海外以特許經營（FC）加盟店為主，在台灣、泰國、新加坡等地共開設約20家門店。2012年起在市場很大的中國大陸開設了約10家門店，但受日中關係惡化等影響，這些門店不得不關閉。 這次為了東山再起，大阪王將提出“大阪快樂餐飲”口號。菜單中章魚燒、鯨魚鍋等日本門店沒有的大阪美食占到總體的五六成。據悉中國人對鹽分...