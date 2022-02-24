日本連續兩個流行季流感病例極少

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【共同社2月24日電】往年日本秋季到第二年春季流行的流感近來病例一直極少。之前曾有人擔心出現與新冠病毒同時蔓延的情況，然而包括上個流行季在內流感連續兩季處於低水平。今冬海外雖有零星流行，但專家認為受新冠疫情邊境口岸對策的影響，流感從海外傳入日本的機會很少，這是國內未爆發流感的主要原因。 據厚生勞動省等稱，全國約5000家醫療機構7至13日一週報告的流感人數為14個府縣共37人。2017年秋季至2018年春季、2018年秋季至2019年春季的兩季高峰時，全國平均每家醫療機構就超過50人，而本季僅0.01人，與上季的0.02人一樣非常少。去年秋季以來，沒有一週高於作為開始流行大致標準的1人，學校停課方面，僅有去年11月兵庫縣一所學校。住院患者數等其他數據中也未發現能視作流行的因素。 在中國和歐美，流感在部分地區流行。美國疾病控制和預防中心（CDC）本月18日公佈數據稱，估計本季美國至少有230萬人感染流感，2.2萬人住院，1300人死亡。CDC提醒稱“數個地區感染正在擴大”。 有關日本國內流感較少的情況，日本感染症學會流感委員會委員長、倉敷中央醫院副院長（呼吸器官內科）石田直指出，除了洗手和戴口罩等新冠防疫措施的影響之外，“減少與海外人員交流這方面日本做得更好”，認為旨在遏制新冠進入的邊境措施也起到了抑制流感的效果。（完）