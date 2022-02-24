氣象廳稱阿蘇山“很可能噴發” 警戒級別上調至3級

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【共同社2月24日電】日本氣象廳24日宣佈，由於熊本縣阿蘇山火山活動增多，已將噴發警戒級別從2級（火山口周邊管制）上調至3級（限制進山）。呼籲警惕火山口方圓約2公里範圍內隨著噴發會出現大量噴石和火山碎屑流。 氣象廳當天上午舉行記者會，表示“火山性微動的情況與去年10月噴發前相似，今後噴發的可能性很大”。 阿蘇山周圍的地方政府和警方組成的防災磋商會對火山口方圓2公里地區實施禁入管制。中央政府在首相官邸的危機管理中心設置了信息聯絡室。 據氣象廳稱，當天清晨5點左右起火山性微動的振幅變大，上午9點左右起振幅進一步加劇，並反複變化。氣象廳要求人們聽從地方政府的指示，避免進入危險區域。在下風口，不僅有火山灰，還會有小的噴石飛到較遠處。據稱也必須警惕火山氣體。 阿蘇山去年10月20日中岳第1火山口噴發，氣象廳將警戒級別從2級升至3級。還發生了火山碎屑流，可能是其痕跡的範圍達到火山口以北1.6公里、以西1公里處。中岳附近當時有16名登山者，所幸全部下山無人受傷。之後火山活動趨於平息，11月18日將警戒級別下調至2級。（完）