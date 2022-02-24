獨家：日本政府討論修改新冠監控體制

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【共同社2月24日電】日本政府日前針對旨在掌握新冠病毒感染症發生動向的監控體制，把進行修改也納入視野，開始了討論。其背景原因在於，雖然目前要求對所有感染者進行報告，但感染者激增導致保健所等的負擔增大，發生了報告滯後等問題。有的地方政府難以掌握實際情況，有專家要求活用特定醫療機構的定點調查。 新冠病毒在《感染症法》中被定位為“新型流感等感染症”，作出診斷的醫生必須向保健所彙報所有患者的情況。保健所在建議住院等做出處理的同時，還需要將感染者的數據輸入政府的信息共享系統“HER-SYS”。 在奧密克戎毒株肆虐的疫情“第六波”中，感染者激增，疫情擴大地區的數據輸入滯後問題明顯。為減輕醫療一線的負擔，厚生勞動省縮小了積極流行病學調查的範圍、精簡了輸入項目等推進應對。但即便如此，有意見指出由於報告滯後，公佈的數據有可能與實際情況不符。 作為彌補報告滯後和信息不足的方法，有人提出甄選特定的醫療機構，通過定點調查來掌握實際情況。這是在據稱每年有1000萬人感染的季節性流感中也使用的方法，具有能迅速有效地調查感染者和住院者增減與特徵的優點。 不過也有觀點認為，由於有必要對新冠感染者實施就業限制和建議住院等基於法律的應對措施，因此現階段很難叫停掌握所有感染者的做法。就疫情對策向厚勞省建言獻策的專家組織成員表示：“對於新冠疫情，將觀察何種監控體制比較妥當。”（完）