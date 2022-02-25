心儀移居地排行榜靜岡連續2年居榜首

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【共同社2月25日電】支援移居地方的日本NPO法人“故鄉回歸支援中心”（東京）25日公佈了2021年以窗口諮詢者為對象、按都道府縣來分的心儀移居地排名。靜岡縣連續2年獨佔鰲頭，福岡和山梨位列二三。諮詢數量和女性比例均創歷史新高。 此項排名根據向約5500名諮詢者發放的問卷調查得出。排在第一位的靜岡在各年齡層均受青睞。據分析，縣和市町合作積極舉行移居宣傳活動等以及與東京交通便利起到了作用。 排在第14位的鹿兒島比上年的第20位上升了6名。排在第5位的群馬和排在第13位的山口也分別上升了5名。上年第21位及以下的京都、熊本、新潟也躋身前二十。據該中心稱，2021年並非東京近郊的地區受歡迎程度有所提升。 該中心2021年接到的諮詢為49514起，高於此前最多的2019年的49401起。諮詢者中女性佔比達到創歷史新高的45.4%，是2014年23.9%的約2倍。 該中心稱，“新冠疫情下城市裡人際關係趨於淡薄，希望增進人與人之間聯繫的女性之中對移居地方的關注度上升。” 有別於窗口諮詢者，對地方政府等主辦的研討會約6100名參加者實施問卷調查，結果顯示心儀移居地排在第一位的是廣島。此後是愛媛和長野。（完）