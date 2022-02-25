日本2021年新生兒約84.2萬人連續六年創新低

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【共同社2月25日電】25日據日本厚生勞動省的人口動態統計（初值）顯示，2021年出生的嬰兒數（出生數）為842,897人，較上年減少29,786人，連續六年創新低。死亡人數達到戰後最多的1,452,289人（同比增加67,745人）。結婚登記數為514,242對（同比減少23,341對），為戰後最少。 出生數減去死亡數的人口自然減少為609,392人，創最大降幅。少子化加劇、人口減少勢頭不止，社會保障制度的維持也岌岌可危。還有必要擴充應對新冠疫情導致的經濟狀況和生活變化的援助。 死亡數在2020年轉為減少，為11年來首次，但2021年再度增加。離婚登記數為187,854對，比上年減少8787對。 初值的統計包括居住在日本的外國人等，而往年6月公佈的“概數”僅以日本人為對象，因此會出現一定數量的減少。出生數2020年初值約為87.2萬人，而概數則約84萬人。2021年的概數可能在81萬人左右。（完）