日本探討取消大型活動人數上限

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【共同社2月26日電】日本政府在25日的新冠病毒感染症對策小組會上，關於迄今在感染擴大之際實施的參加大規模活動的人數限制，提出了以一定的防疫對策為條件，取消上限的方案。目前的做法是在緊急事態宣言下，上限為1萬人；在防止蔓延等重點措施下，上限為2萬人。主要考慮到重點措施的對象地區，將朝著不發出較大聲音的活動可以允許滿員的方向展開討論。今後將在小組會上再次討論，然後敲定方針。 大型活動幾乎未發生集體感染，因此政府判斷風險較低。此外還出示了導入“疫苗/檢測制度”（暫名）的方案，即以接種三劑疫苗為前提，代替現有的“疫苗和檢測均可制度”，放寬餐飲店人數限制、縮短營業時間、停止提供酒類等規定。今後將討論具體做法和實施時間。 關於迄今的活動參加人數，若要超過容納人數的上限至滿員，就需要向都道府縣提交防疫安全計劃並適用“疫苗和檢測均可制度”。新方案則改為只需制定計劃即可。但對於伴隨歡呼聲等的活動，參加人數上限為可容納人數的50%這一點不變。 新的“疫苗/檢測制度”將通過“全員完成三劑疫苗接種”、或者若有未接種三劑疫苗者則確認“全員檢測呈陰性”，來放寬限制。（完）