日本理工科女生未見增加 受性別偏見影響

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【共同社2月27日電】關於日本學習理工科的女生現狀，共同社日前以積極培養的全國大學為對象實施了問卷調查。回答的46所大學該領域2021年度新生中女生佔比和5年前相比沒有大的變化，其中76%回答未見增加是受到了“女生不擅長理工科”等性別偏見的影響。 隨著IT社會的發展等，目前STEM領域（科學、技術、工學、數學）人才緊缺，培養“理工女”已成課題。性別的刻板印象不僅縮窄了女生的選項，還出現了獲得人才和研發滯後等擔憂聲。 經濟合作與發展組織（OECD）分領域調查成員國大學新生的女性佔比得知，日本“自然科學、數學、統計學”佔27%，“工學、製造、建築”佔16%，在成員國中墊底。日本政府最快將於2022年度實施實態調查，全面著手培養STEM人才。 問卷於1、2月實施。對象為2006至2021年度，入選文部科學省或科學技術振興機構的高中和初中女生升入理工科支援項目的52所大學。 與5年前相比，新生中女生所佔比例“增加0.1至未滿5個百分點”的學校佔比最高，為54%。“減少0.1至未滿5個百分點”的為28%，“無變化或浮動未滿0.1個百分點”的為9%。 關於對男女比例懸殊的擔憂（多選），選擇反映女性視角的“多樣性研發滯後”佔比最高，為67%。此後分別為“理工科領域人才緊缺”的39%和“民間企業國際競爭力下降”的37%。 關於必須採取的措施（多選），較多的回答包括85%選擇“完善女性工作環境和培養...