人物：日本49歲運動員神山則子出征冬帕運會

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【共同社北京2月28日電】

參加3月4日開幕的北京冬帕運會（高山滑雪女子站姿）的神山則子已有49歲，是日本體育代表團最年長的運動員。她年過四十才正式開始競技生涯，此次是首次入選國家隊。對於克服疾病進行挑戰的舞台，她意氣風發地說：「我不考慮年齡。雖然是和比自己年輕一代的孩子們一起滑，但我會努力不服輸。」

神山出身兵庫縣，從小就是個好動活潑的女孩。中學時代，她練習長刀，還因為「感覺不夠」而在附近的道場開始學習劍道。大學時代，她也隸屬長刀社團，到了冬天就熱衷於滑雪。

生活的巨變發生在剛開始工作的24歲時。受罹患膠原病的影響，神山的左半身癱瘓。之後在42歲，症狀惡化。在癌症手術的全身麻醉醒來後，她發現原本能步行的左腳無法動彈了。

「若能參加比賽，我想參加。」雖然因各種情況而暫緩參賽，但神山也沒有放棄夢想。那是20多歲開始出現癱瘓症狀的次年，她來到長野冬帕運會賽場，在山麓的停車場看到的情景。看到「坐輪椅的運動員一換上輪椅滑雪板，就英姿颯爽地滑了起來」的身影，她大受震撼。在冬帕運會滑雪是她長年以來的想法。

35歲以後，神山拿到了身障者手冊，進入了身障人士高山滑雪的世界。「覺得是總有一天要參賽，碰巧就過了40歲」，她的進取心沒有停歇。首次參加國際大賽是在3年前。她擅長利用在武道中培養的「身體軸心」耐心發起進攻，在世界盃比賽中也進入了前十名。 正因為年紀不小且輾轉前行，神山自信地說：「我想，我的同齡人...