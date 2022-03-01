國內外經濟界持續要求日政府放寬邊境防疫措施

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【共同社2月28日電】針對日本政府去年11月底強化的新冠邊境口岸防疫措施，國內外經濟界持續施壓要求大幅放寬。派駐員工和技術人員等往來變得困難，駐日經濟團體出示了有德國企業至少損失1億歐元（約合人民幣7億元）規模的調查結果，日本國內也接連出現不滿意見。日本目前上限為3500人的入境人數將從3月1日起上調至5000人等，計劃分階段放寬，而若限制長期持續，也有可能招致對日投資減少。 日本德國商會1月下旬調查了會員企業，是否因往來限製造成項目喊停等損失以及損失額。回答的100家企業中，20%稱造成了1000萬歐元以下的損失，2%稱損失額為1100萬至5000萬歐元之間，1%稱超過1億歐元。4%的企業預計未來損失額會超過1億歐元，11%回答已縮小或計劃縮小在日業務。 日本美國商會2月的調查結果也顯示，對美企在日業務的開發新產品和維護生產設備等產生了影響。該商會與歐洲的駐日團體“歐洲商業協會”發表聯合聲明，對日方嚴厲措施表示關切，稱“致使產生了經濟和人員損失”。 鑑於存在這種批評及主要國家恢復往來的趨勢，日本已決定上調3月的入境人數上限，允許旅遊目的以外的外國人新入境。不過，在輿論擔憂疫情蔓延等背景下，首相岸田文雄未具體出示包括是否恢復遊客入境在內的今後方向。 德國商會的專務理事Marcus Schürmann對3月放寬措施表示“歡迎，但不能說足夠”，指出日本入境管理運用也不明確。日本經濟界也...