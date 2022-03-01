日本去年34個都道府縣住宿人數減少

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【共同社3月1日電】日本觀光廳2月28日公佈的2021年各都道府縣住宿旅行統計的初值顯示，34個都道府縣的總計住宿人數低於2020年。由於長期持續的新冠疫情，避免國內旅行以及訪日遊客的減少造成了影響。沖繩的下滑率最大，擁有人氣景點的地區持續低迷。富山等13縣則超過上年。 2021年的住宿人數中，沖繩減少21.2%，為1086.45萬人次；下滑率排在第二位的是佐賀，減少15.5%，為154.143萬人；第三位是京都，減少15.3%，為1176.97萬人。 另一方面，富山增加11.4%至248.251萬人；增長率緊隨其後的是島根，增加10.6%至271.081萬人；和歌山增加8.1%至366.908萬人。 與新冠疫情前2019年的水平相比，所有都道府縣均下滑。下滑率最大的是沖繩，達66.9%；其次是大阪61.8%、京都61.7%。 全國住宿人數較2020年減少5.0%，為31496.864萬人。其中日本人減少0.2%，客源恢復遲緩；外國人減少79.3%。日本強化邊境口岸對策以及各國的出入境限制導致大幅下滑仍在持續。（完）