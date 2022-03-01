日本2023年應屆畢業生求職活動開跑

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【共同社3月1日電】

日本企業面向2023年畢業的大學生和研究生的招聘說明會1日開跑，應屆生求職活動全面啟動。眾多意見認為今年與受新冠疫情影響而減少錄用的去年不同，將迎來學生佔優勢的「賣方市場」。企業方面今年將繼續採取防疫措施並迎接學生。

招聘信息企業主辦的聯合說明會在東京、大阪、福岡等主要城市舉行。瑞可利公司在東京都江東區舉辦最大規模的說明會。

遭遇疫情重創的日本航空公司也參加，將恢復綜合崗位和客艙乘務員的應屆生招聘。負責人說：「兩年都放棄招新是艱難的決定，很高興能迎來新夥伴。」

日本生命保險公司負責人表示：「將發揮面對面和在線兩種方式的優點，推進招聘活動。」 希望進入商社的近畿大學三年級學生福島崚太（20歲）說：「若被感染或成為密切接觸者，就不得不長期隔離。正因為是關乎人生的關鍵時刻，我將貫徹防疫措施來參與求職。」 MyNavi公司將在網上舉辦大規模在線說明會。

據求人企業DISCO透露，回答稱2023年應屆生錄用將比上年增多的企業佔26.6%，與2022年應屆生之際相比上升了11.0個百分點。回答將減少的企業僅占6.0%，招聘意願明顯復甦。（完）