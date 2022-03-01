日本新冠累計500萬人 加快第三劑接種是當務之急

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【共同社3月1日電】日本國內2月28日新確診51348人感染新冠病毒，累計病例超過500萬人。今年以來變異毒株奧密克戎爆發式蔓延，300萬人以上感染。儘管全國範圍疫情高峰可能已經過去，但死亡連日多達200人左右，醫療一線的情況日益嚴峻。 政府28日公佈的第三劑疫苗接種率僅占總人口的19.3%、老年人的49.0%，如何進一步加快接種成為課題。 國內首次確診新冠病例是在2020年1月，到累計100萬人用了1年零7個月，今年元旦時為173萬人，1月20日達到200萬人，2月3日達到300萬人，到15日已達400萬人，疫情急劇擴大。 奧密克戎毒株年輕人即便感染也多為輕症，但對老年人及有基礎疾病的人而言則有性命之憂，22日死亡人數創紀錄地達到322人。 雖然第三劑疫苗接種速度在加快，但從接種日來看，最多的19日為93萬劑，未能達到首相岸田文雄提出的到2月下半月力爭實現單日100萬劑的目標。不過地方政府未上報的部分有很多，今後累加起來有可能達到100萬劑。 向厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織主席脇田隆字指出：“為了改善疫情、將死亡及重症患者控制在最小限度，需要進一步加快疫苗的追加接種。” 28日的新增感染者包括東京9632人，大阪4631人等。死亡198人，其中愛知30人，東京28人。據厚勞省稱，重症患者1461人，較前一天減少21人。（完）