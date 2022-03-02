豐田日本國內所有工廠今起復工

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【共同社3月2日電】日本豐田汽車公司1日宣佈，受供應商遭受網絡攻擊的影響而停工的國內所有工廠2日起將全面復工。發生系統故障的小島沖壓工業（愛知縣豐田市）與豐田合作，推進了發現威脅郵件的系統修復作業並分析遭受損失的情況。政府也呼籲提高警惕，正式展開原因調查。 小島沖壓工業從事樹脂零部件等的生產。此前發現了服務器感染病毒和威脅郵件，疑似是索要贖金型的電腦“勒索病毒”，公司向警方進行了諮詢。 據豐田稱，小島沖壓工業的系統故障尚未完全修復，但建立了可進行生產活動相關數據交流的臨時體制，得以使工廠復工。據悉系統修復預計需要一兩週時間。 1日停止了元町工廠（豐田市）及豐田汽車東日本的宮城大衡工廠（宮城縣大衡村）等所有14家工廠的28條生產線，相當於國內月產量4～5%的約1.3萬輛受到影響。這14家工廠包括生產豐田車的日野汽車羽村工廠（東京都羽村市），以及大發工業的京都工廠（京都府大山崎町）。此外，日野1日停止了古河工廠（茨城縣古河市）的生產，同樣將從2日起復工。 經濟產業省將通過向小島沖壓工業了解情況等以把握實情。經產相萩生田光一1日舉行記者會，指出“網絡攻擊造成的損失包括交易夥伴在內，有可能對供應鏈造成廣泛影響”，敦促產業界進一步提高警惕。 愛知縣警方也著手收集信息，包括向豐田方面負責人了解確認感染病毒的經過等。據辦案相關人員稱，2月28日小島沖壓工業向豐田警署進行了諮詢。（完）