世行男女經濟權利差距排名日本大跌至第103位

Newsfrom Japan

【共同社華盛頓3月1日電】世界銀行1日發佈關於190個國家和地區經濟權利的最新男女差距報告。在職業、育兒、養老金等8個項目的評估綜合分數中，日本從去年的第80位大跌至103位。女性的職業選擇及薪酬、創業相關限製造成了影響。 世行負責人接受採訪時強調“日本有必要探討改革以改善女性在法律上的平等”，據悉排名下滑也體現了數據修改的一面。報告凸顯出全球總共約24億的女性並未擁有與男性同樣的經濟權力，處於不利狀況。 世行每年實施調查並彙總報告，旨在反映出女性所處不平等地位的實際情況，供各國用於決定政策。2020年日本排在74位，2021年則降到80位。 此次以2020年10月至2021年10月為對象期間進行了分析。日本在移動的自由和分娩後的工作相關法律、遺產繼承及養老金等男女平等項目上沒有差距，得到滿分。然而在職場待遇、薪酬、經營相關項目上，在滿分100分中都只有25至75分。 比利時及加拿大、丹麥等12國所有項目均為滿分。亞洲的香港排名最高，為第33位，其次是台灣35位。美國也排在35位，韓國排在61位。 2021年有23個國家和地區為改善男女差距修改了法律。儘管如此，仍有86個國家和地區的女性在職業上受到某種限制。世行警告稱“雖然有進步，但包括終生收入在內的男女差距仍然很大”。（完）