日本2021年低保申請數增加5.1%

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【共同社3月2日電】2日從日本厚生勞動省公佈的數據獲悉，2021年1至12月的最低生活保障申請數初值為235,052件，較上年增加11430件，增幅為5.1%。據分析，主要原因是新冠疫情致使經濟形勢惡化。申請數已連續2年增加。 全年申請數自有可比數據的2013年起呈減少趨勢，但在疫情擴大後的2020年首次轉增。2020年較上年增加0.8%，2021年增幅急劇擴大。 厚勞省當天公佈的2021年12月的低保申請數為17751件，較上年同期增加2.6%，連續8個月同比增加。其間新冠感染者人數有所減少，申請數增加可能是因為就業形勢惡化長期持續。 同時公佈的還有2020年度月均確定值。月均申請數為19009件，較上年度增加2.3%。雷曼危機後的2009年度以來首次增加。受到了2020年春季首次發佈緊急事態宣言的影響。領取低保的老年人家庭月均為903,991戶，創調查開始以來的新高。（完）