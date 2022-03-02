聚焦：日本放寬新冠入境限制加劇口岸檢疫負擔

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【共同社3月2日電】日本政府從3月起放寬新冠邊境口岸對策，單日入境人數上限增至5000人，並根據疫苗接種情況等縮短或免除入境後的隔離期。經濟界等寄予熱切期待，而檢疫部門則擔憂入境者增多帶來檢測和隔離設施協調工作的混亂。對於政治主導下的對策變更，一線略顯疲態，也出現了“決定總是很突然，來不及準備”等聲音。 ▽處理投訴 “不清楚有多少入境者接種了疫苗，人數增加的話，陽性者也會增加。療養設施和隔離設施恐怕會很緊張，入住協調工作或將變得困難。”對於邊境口岸對策放寬，一線的檢疫官表達了擔憂。 入境者在設施進行隔離的話，需要細緻詢問“同行家屬有幾人”“是否有素食者”等，並分別找尋相應的設施。即便如此，據說仍有人對隔離措施決定表現出強烈的不滿。 來自全國的馳援人員換班維持著隔離設施的運營，一位馳援職員沮喪地表示“大部分工作都是處理投訴”。“希望換到更寬敞的房間”、“網絡信號不好，麻煩處理一下”等訴求絡繹不絕，還要分揀入住者網購物品等包裹。全部結束後再召開工作人員的會議，腦海中浮現如此辛勞的這名職員說“幾乎每天都是通宵達旦”。 ▽難以支撐 對所有入境者實施檢測也是檢疫一線負擔沉重的原因之一。據厚生勞動省介紹，到抗原定量檢測得出結果為止，入境者需在機場等待至少1小時。根據結果，有時還要進行更花時間的PCR檢測。 變異毒株奧密克戎在海外大肆流行的去年年底，從美國和印度抵達日本的旅客中，陽性者特別多。檢...