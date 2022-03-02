詳訊：日防衛省稱疑屬俄方的直升機侵犯領空

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【共同社3月2日電】日本防衛省2日發佈消息稱，一架被推定屬於俄羅斯的直升機於當天上午10點23分前後，在北海道根室半島東南方近海侵犯了日本領空。航空自衛隊戰機緊急升空應對，通知對方已接近領空並對侵犯領空發出警告，均未收到應答。外務省已通過外交渠道向俄方提出嚴正抗議，強烈要求防止再次發生。 這可能是對烏克蘭採取軍事行動的俄羅斯在遠東地區，向與歐美一同實施對俄經濟制裁的日本發起的挑釁。防衛省說明稱：“俄羅斯在日本周邊的行動趨於活躍，對此感到擔憂。將確保警戒監視、情報收集工作萬無一失。”日方目前正在分析詳細的飛行狀況。 官房長官松野博一在2日下午的記者會上稱，“感到極其遺憾。俄羅斯自2月以來，通過鄂霍次克海的軍事演習等誇耀橫跨東西開展行動的能力”，表達了警惕感。 據防衛省透露，直升機從北方四島的方嚮往東南飛行，進入日本領空數十秒後，往西北方向返回。尚不清楚該機屬於軍用機還是民用機。 俄機上次侵犯日本領空是去年9月，發生在北海道知床岬附近。 北方四島上空為日本領空，但由於未受日方實際控制，即使俄機飛行也不算侵犯日本領空。日方作為緊急升空範圍標識，在附近沿著知床半島東側和根室半島劃定了防空識別區。（完）