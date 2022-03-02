調查：日本各地殘疾人體育年度預算總額達60億日元

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【共同社3月2日電】2日從共同社實施的日本全國調查獲悉，2022年度都道府縣政府的殘疾人體育相關預算總額將達約60億日元（約合人民幣3.3億元），創近5年新高。去年東京殘奧會營造的濃厚氛圍可能得到體現，另一方面也出現了在東京殘奧會結束後開始減額的動向。北京冬殘奧會將於4日開幕，但日本也有多地感到對冬季運動的關注並未升溫，或有必要出台持續性舉措。 該調查實施於1月下旬至2月下旬，以迎接東京殘奧會項目正式啟動的2018年度起的5年為對象，詢問殘疾人體育相關原始預算額，47個都道府縣均給出了回答。 從全國的合計額來看，2018年度為約55.4億日元，2019年度降至約47.6億日元。這是由於2018年度岐阜縣建設了大型設施。合計額從2020年度起再次轉增。 從2022年度原始預算案來看，已公佈的46個都道府縣的合計額為約59.7億日元。若加上尚未公佈的長崎縣，預計將達到60億日元。 不過，作為增加的原因之一，和歌山縣恰巧從2021年度起實施陳舊設施的大規模改建等項目。比較2021年度和2022年度可知，占到半數的23個縣削減預算，存在“以東京殘奧會為契機的單年度舉辦的體驗活動結束”（富山縣）、“隨著東京殘奧會結束而調整項目”（香川縣）等情況。 該調查還詢問了對殘疾人冬季體育的關注是否升溫。包括“大幅”“略微”在內，表示“升溫”的回答僅有9個縣。 對於東京殘奧會是否給殘疾人體育環境、殘疾人...