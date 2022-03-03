東京地方法院判處戈恩親信凱利有期徒刑6個月

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【共同社3月3日電】關於因涉嫌過少記載日產汽車公司前董事長卡洛斯･戈恩（67歲）董事報酬、被控違反日本《金融商品交易法》（有價證券報告虛假記載）的前代表董事格雷格･凱利（65歲），東京地方法院6日判處有期徒刑6個月、緩期3年執行（檢方求刑為有期徒刑2年）。法院對日產的判決為罰款2億日元（約合人民幣1093萬元），與檢方求刑金額相同。 檢方主張凱利對2010至2017年度報告進行了虛假記載，而判決僅認可2017年度合謀作假，關於2010至2016年度部分則裁定無罪。 此案最大爭論點是給戈恩的“未支付報酬”，法院認為存在且應當計入報告，因此屬於虛假記載。 關於與檢方達成辯訴交易的日產前秘書室長的證詞，法院否定了部分可信度，認為“由於出現順應檢方意向的危險，有必要謹慎探討。” 檢方在總結發言中指出，想到以其他名目支付未支付報酬的“背後報酬”機制的是凱利，並譴責日產“核查功能完全失靈”。 另一方面，凱利的辯護律師在最終辯論中主張“為將戈恩留在日產尋找了合法的方法”，還表示並無存在未支付報酬的直接證據，前秘書室長的證詞也不可信。日產方面在承認起訴內容的基礎上要求酌情量刑。 據訴狀稱，2010至2017年度戈恩的報酬總額約170億日元，而凱利與戈恩合謀，提交了將戈恩卸任後領取的總計約91億日元排除在外的報告。（完）