詳訊：日本將延長18地防蔓延措施 放寬入境限制

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【共同社3月3日電】日本首相岸田文雄3日與相關閣僚磋商了如何應對新冠防止蔓延等重點措施6日到期的31個都道府縣。岸田當晚在記者會上透露，將延長東京、大阪等18個都道府縣的措施，解除福岡等13個縣。延長幅度為到21日。關於奧密克戎毒株造成的新一波疫情蔓延稱“儘管有所穩定，但病床使用率仍為高水平”。原先作為目標的到6日全面結束防蔓延措施未能實現。 關於邊境口岸防疫強化措施，岸田稱放寬單日入境人數上限，14日起從目前的5000人上調至7000人，“分階段增加國際人員往來”。政府4日將向專家等的基本應對方針小組會諮詢，經向國會報告後在政府的對策總部正式決定。 政府出於感染人數減少勢頭放緩、以大城市為中心病床使用率居高不下，作出了不得不延長的判斷。岸田被問及18個都道府縣的防蔓延措施21日能否解除，僅稱將關注病床使用率等動向，聆聽專家意見作出綜合判斷。 同時表示，奧密克戎毒株的亞型“BA.2”置換成主流毒株“造成疫情再度惡化的可能性也將充分留意，若出現惡化徵兆，將調整應對”。 延長的為東京、大阪、北海道、青森、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、石川、岐阜、靜岡、愛知、京都、兵庫、香川、熊本。 解除的為福岡、福島、新潟、長野、三重、和歌山、岡山、廣島、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島。 關於放寬邊境口岸措施，岸田稱將設定“留學生順暢入境方案”，為留學生能夠優先入境提供支援。擬繼續不允許以觀光...