日本1月失業率升至2.8% 因疫情再度惡化

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【共同社3月4日電】日本總務省4日公佈的1月完全失業率（季節調整值）為2.8%，比上月上升0.1個百分點，時隔1個月出現惡化。原因是1月中旬起新冠病毒“奧密克戎”毒株蔓延，批發零售業和教育學習輔導業等從業人員減少。厚生勞動省同一天公佈的有效求人倍率（季節調整值）比上月上升0.03點至1.20倍，2個月來首次改善。 完全失業人數比上年同期增加14萬至185萬人，男性為110萬人，女性為75萬人。留職停工者人數為249萬人，時隔3個月再次超過200萬人，也達到“德爾塔”毒株肆虐的去年8月（250萬人）以來高位。按性別分，男性完全失業率比上月增加0.1個百分點至3.0%，女性則持平為2.4%。 總務省負責人分析稱：“並非就業形勢急劇惡化，但2月以後新冠疫情的影響可能會進一步顯現。” 有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量，數值越高越容易找工作。此次，以持續人手不足的製造業和信息通信業為中心的招工數大幅增加，高於求職者人數的增加幅度。該數據上次超過1.20倍是在1年零9個月之前，日本首次發佈新冠緊急事態宣言的2020年4月達到了1.31倍。 從都道府縣來看，最高的福井縣為1.83倍。最低的是神奈川縣的0.77倍，為2020年2月以來首次。其他倍率低於1的地區還有埼玉、千葉、滋賀、兵庫和沖繩。（完）