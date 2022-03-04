關注：日本核爆受害者憶訪烏經歷 強烈譴責核威脅

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【共同社3月4日電】日本廣島和長崎的核爆受害者曾前往烏克蘭宣講和平的寶貴價值，對於被視為核大國的俄羅斯採取軍事行動，他們感到憤慨不已。俄總統普京依仗核戰力不斷發出威脅，在日本也有部分人提議採用與美國的“核共享”政策，核爆受害者對這樣的現狀予以強烈譴責，回想在烏克蘭遇見的人們，呼籲“不能讓無謂的戰鬥破壞美麗的國家”。 “日本是唯一在戰爭中經歷過核爆的國家。我們應該去不阻止。”對於普京暗示動用核戰力的可能性並下令核武部隊轉入高度警戒狀態，核爆受害者小川忠義（77歲，長崎市）的話語中充滿了危機感。 小川2012年4月曾參加非政府組織（NGO）“和平之船”與核爆受害者共同乘船環遊世界的“證言航海”活動，在烏克蘭南部敖德薩州的港口下船。活力四射的年輕人在街頭跳舞，他們在照相機鏡頭前露出友善的笑容。在當地的交流會上講述戰爭的悲慘和核爆經歷時，所有人都專心傾聽。 如今，俄方軍事行動令敖德薩州化作戰場，有報道稱出現了大量傷亡。此外還有消息稱，在蘇聯治下1986年發生爆炸事故的烏克蘭北部切爾諾貝利核電站已被俄方控制，工作人員成為人質。小川擔憂地表示“不知道當時遇到的人現狀如何”。 作為一名業餘攝影師，小川目前在策劃展出當時拍攝的照片。他堅定地表示：“不能讓無謂的戰鬥破壞美麗的國家，希望傳遞這樣的信息。” 鑑於俄羅斯進攻烏克蘭，在日本出現了各種言論，前首相安倍晉三等主張應討論在國內部署並共同運用美國核...