聚焦：冬殘奧會“和平”與“共生”理念動搖

Newsfrom Japan

【共同社3月4日電】“一起向未來”——北京冬奧會和冬殘奧會口號寄託了實現國際社會團結以及無隔閡社會的願望。然而，這一願望已風雨飄搖。臨近冬殘奧會開幕，俄羅斯對烏克蘭發起了進攻。東道主中國振興殘疾人運動之舉也不乏發揚國威的一面。殘奧提出的“和平”與“共生”理念動搖。 “現實非常諷刺。因為殘奧有各種類型的運動員，很多是因戰爭受傷或殘障。”烏克蘭殘奧委會主席蘇什科維奇經陸路輾轉抵達北京，激動地作出了這番發言。 關於一度獲准以“中立”身份參加北京冬殘奧會的俄羅斯和白俄羅斯運動員，國際殘奧委會（IPC）3日決定全面禁止其參賽。來自各國運動員的異議湧現，撤銷前一天所作決定的這場鬧劇，可謂反映出“分裂”已波及世界體育界。 英國醫院的醫生路德維希･古德曼（已故）為二戰受傷士兵做康復訓練時加入了運動，成為殘奧會的起源。繼承父親遺志的伊･勒夫勒（89歲）對通過運動找到生活價值的殘障人士面貌印象深刻。她力陳“殘奧帶來的是靈感和希望”，但混沌的世界局勢與這一理想背道而馳。 中國從申辦2008年北京奧運會獲得成功的2001年起，國家級別強化殘疾人運動。去年夏季的東京殘奧會上獲得96枚金牌，是金牌榜第二名英國的兩倍以上。中國就人權問題等遭到歐美批評，其大力發展殘疾人運動的背後因素是有意彰顯福利政策充實。 然而，這一強化資源集中在少數頂尖運動員身上。全國各地殘障人士被視為有8000萬人以上，好處未能遍及這些人。...