仙台市將使用無人機在海嘯時呼籲居民避難

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【共同社3月6日電】日本仙台市將啟動新舉措，在發佈海嘯警報等時，使用搭載揚聲器自動飛行的小型無人機來呼籲居民避難。東日本大地震中，包括該市2名職員在內，接連有沿岸地區的政府職員和消防員等在引導避難時因海嘯而遇難。在應對災害時活用不依賴人力的無人機等最新技術的動向今後或許將擴展開來。 為防止發生災害時通信受阻，仙台市還建設了操作機體的專用高速通信網。該市表示此舉在全球屬於首創。 若全國瞬時警報系統（J-ALERT）發佈了海嘯提醒信息、海嘯警報和大海嘯警報，無人機就自動從該市沿岸地區的基地出發，沿南北合計約7公里的海岸線飛行。路線上有釣魚和衝浪的人氣景點，無人機會用揚聲器呼籲“發佈了大海嘯警報。這裡是仙台市。請立即避難”等。 無人機上搭載了攝像頭，把路線上的影像發送到市災害信息中心，用於把握受災情況及是否有未及時撤離人員。仙台市力爭導入多架機體。 仙台市一直在摸索不依賴人的引導避難方法。沿岸地區雖在戶外設置了揚聲器，但也有聲音無法抵達的區域，而且因海嘯而無法使用也令人擔憂。 現行避難計劃中也寫了由職員進行引導。關於導入無人機後的計劃，則仍未確定。市危機對策課科長佐佐木朝一郎說：“有失去了生命的教訓。為了安全，也希望最大限度地利用最新技術來應對災害。”（完）