獨家：新冠疫情下脈搏血氧儀消費者諮詢激增

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【共同社3月6日電】6日獲悉，2020年新冠疫情開始蔓延後，測定指尖血氧濃度的儀器“脈搏血氧儀”相關消費者諮詢急劇增加。 據國民生活中心稱，之前一年只有兩三件的諮詢2020年度有946件，2021年度截止今年2月底已有377件。該中心介紹稱，幾乎都是在電商網站購買了血氧儀的人，由於未經批準的產品國家沒有確認其性能和品質，出現很多問題。 例如一位居住在關東地區的男士去年8月在網上以3000日元（約合人民幣166元）價格購買了據稱是“醫療器材批准品”的商品，但發現批號與其他廠家的相同，他想退貨卻聯絡不到商家。 一位女士相信“日本製”的介紹，購買了價格為5000日元的商品。但寄來的商品卻寫著中國製，無法接通電源，也聯繫不到商家，因此向該中心進行了諮詢。 據厚生勞動省稱，國家批準的正規醫療器材原則上只允許面向醫療相關人員打廣告。因此電商網站等銷售的面向普通消費者進行產品性能等宣傳的血氧儀都是未經批準的商品。 新冠疫情蔓延導致想要購買血氧儀的人增多，要求放寬廣告限制的呼聲高漲，政府今年2月4日宣佈解禁正規產品的廣告。（完）