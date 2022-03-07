小型無人機災害物資運輸和農作測試在各地展開

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【共同社3月7日電】在日本，小型無人機正越來越多地被用於災害時物資運輸和提升農作效率等廣泛領域。由於操控等需要無線通信，NTT都科摩等各通信商啟動面向地方政府和企業的服務，並積極在各地開展實證試驗。也有預測意見認為，隨著相關限制的放寬，國內小型無人機相關市場規模到2025年度將擴大至2020年度的3.5倍。 都科摩去年11月為確認災害時的受災情況及運輸醫藥品，開始一攬子提供機體、飛行管理、遠程操控所需的通信系統。據悉，都科摩準備了續航距離較長的機體等，接到了地方政府和企業的洽詢。 按計劃，面向農業領域也將開始提供小型無人機，通過人工智能（AI）判定農作物生長情況並有效播撒農藥。 KDDI也從2月起面向企業和地方政府提供通信系統和雲服務打包的49800日元（約合人民幣2740元）月套餐。KDDI設想了用於向山中或離島運輸物資、檢查風力發電設備等用途。負責人表示：“願通過小型無人機推進“空中工業革命。” 圍繞小型無人機的動向趨於活躍的原因是在操控者看不見的距離飛過市區上空的“4級飛行”將在2022年度解禁，其使用範圍有望擴大。Impress綜合研究所預計，機體及相關服務合計市場規模在2025年度將達到6468億日元。 去年11月，軟銀在和歌山縣周參見町實施了實證試驗，摸索利用小型無人機的可行性。設想發生災害時向疏散居民提供熱飯。樂天集團和日本郵便公司出資的JP樂天Logistics也在...