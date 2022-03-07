獨家：日政府委員要求討論大幅變更H3火箭設計

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【共同社3月7日電】關於日本新型主力火箭“H3”多次推遲發射等研發滯後問題，6日從對相關人士的採訪獲悉，政府宇宙政策委員會的多名委員已要求宇宙航空研究開發機構（JAXA）討論大幅變更設計以儘早完成。據悉，委員們認為即使設計變更導致性能有所降低，那也無可奈何。JAXA迄今未充分報告研發狀況的做法也被視為問題。 JAXA接受採訪，就變更設計的意見表示“關於是否應轉入其他方案，我們將慎重判斷並甄選應對措施”。 JAXA認為研發滯後也是必不可少的。但在宇宙政策委員會中，出現了“如果拖拖拉拉地延後，將失去衛星發射客戶”的擔憂意見。某委員接受採訪時指出：“已到了必須採取徹底對策的時刻。再延遲下去的影響重大。” H3火箭1號機原定2020年度發射，但因研發中的引擎燃燒室內壁與渦輪葉片出現孔洞和裂紋，推遲了1年。之後雖然對策有了眉目，但此次渦輪又發現新問題，JAXA今年1月宣佈再次推遲。 宇宙政策委員會代理委員長（千葉工業大學校長）松井孝典對2024年度用H3發射的火星衛星探測計劃“MMX”會推遲表示擔憂。雖然日本計劃2029年度在全球率先從火星圈帶回採集樣本，但也可能被力爭在2030年代初實現此舉的美國與中國的探測器超越。 委員中須賀真一（東京大學教授）也指出：“無法消除接二連三地出現新課題的不安。”（完）