日本各地性別差距指數顯示政治領域均較低

Newsfrom Japan

【共同社3月8日電】日本上智大學教授三浦Mari等組成的“地區性別平等研究會”在8日“國際婦女節”之際公佈了“都道府縣版性別差距指數”估算結果，將各都道府縣男女平等程度分為政治、行政、教育、經濟4個領域分析。指數越接近“1”表示越平等，而政治這一項排在第一位的東京也僅為0.292，所有都道府縣均呈現較大的男女差距。行政方面鳥取位列第一，廣島和沖繩分別位居教育和經濟領域的平等度首位。 研究會根據內閣府等的統計選出4個領域共28項指標。採用與瑞士智庫“世界經濟論壇”（WEF）每年公佈的性別差距指數相同方法統計處理。法學部教授三浦甄選出指標，統計處理由經濟學部副教授竹內明香負責。 在政治領域，神奈川（0.226）和新潟（0.220）分列二三位。到第47名墊底的島根（0.109），所有都道府縣均處於0.1以上、未滿0.3的低位。 行政領域位列榜首的鳥取為0.395，最低為北海道0.170，地區差異較大。鳥取現任知事平井伸治等歷任知事積極擢用女性，女性佔管理層職務的2成、審議會委員的4成以上。排在二三位的是德島和滋賀。 教育領域首位是廣島（0.503），該縣小學校長有4成為女性，學校管理職務上積極起用女性。神奈川和石川分列二三位。 在經濟領域，沖繩因女性社長較多等高居榜首，為0.384。但據稱，數據呈現男性也薪資較低的地區平等度更高的傾向，經濟各項指標有必要深入細緻地解讀。 三浦表示，“希望...