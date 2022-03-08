日內閣敲定民事審判IT化法案 實現在線辦理

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【共同社3月8日電】日本政府8日在內閣會議上敲定了《民事訴訟法》等修正案，到2025年度實現在線辦理從起訴到判決的全部程序。律師等代理人必須在線起訴。過去以書面及面對面溝通為主的民事審判模式將發生變化。為避免訴訟長期化，還將新設約6個月結束審理的程序。政府力爭在本屆國會期間使法律獲得通過。 依據修正案，起訴時原告方在線提交起訴書數據，被告方訪問法院服務器進行瀏覽。鑑於應當照顧到不擅長IT設備的數字弱勢群體的意見，未任命代理人的“本人訴訟”被排除在在線起訴義務化的範圍之外。 口頭辯論可以網絡會議形式進行，如果當事方無異議，證人詢問也將可在線進行，而此前這僅限證人居住在偏遠地區等情況。 離婚調解也可通過網絡會議參加，今後離婚無需面對面就可完成。 為避免判決時期無法預見的審理長期化，日本將新設6個月內結束審理後1個月內宣判的訴訟程序。條件是必須雙方同意以及不破壞公平性。由於這對證據收集條件較差的當事方不利，消費者訴訟與勞動訴訟將被排除在外。 圍繞民事審判IT化，經濟界批評便利性方面落後於國際，政府的專家研討會於2018年提議。法制審議會今年2月就修正案的綱要上報了法相。（完）