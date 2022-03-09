報名「義勇兵」的日本前自衛官對普丁感到憤怒

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【共同社3月9日電】

自願參加烏克蘭駐日本大使館一度在推特上呼籲參加的由外國人組成的「義勇兵」的50多歲前自衛隊男性幹部日前接受共同社採訪時表示：「我對憑藉強大的力量單方面威脅烏克蘭和世界，試圖使其屈服的普丁總統感到憤怒。」

相關推文已被刪除。該男性也接到聯繫稱「將招募醫療、防災、通信等方面的志願者」，但外務省已就烏克蘭全境發佈了要求撤離的建議，能否成行尚未可知。

據稱，該男性對使館負責人表示「即使作為志願者也想做貢獻」，目前正在等待聯絡。 該男性曾在自衛隊服役20年以上。伊拉克戰爭時曾被派往中東。由於國際形勢與任務關係密切，退役後他仍然十分關注海外新聞。

2月28日他從熟人那裡得知正在招募義勇兵，在烏克蘭使館的Facebook官方帳號上也找到了同樣的發文，於是便回覆了自己的履歷並表示「希望能發揮經驗」。

雖然與烏克蘭並無交集，但他批評俄羅斯「在沒有法律依據的情況下發動進攻，還發出了核威脅」，頗有危機感地表示：「如果這樣的威脅能夠成立，世界將永遠畏懼握有力量的人。這不僅僅是烏克蘭的問題。」

接到使館的聯繫是在3月2日。第二天，他親自前往使館表示願意做貢獻。該男性稱：「為了保護遇到困難的人們，自己所能做的是發揮作為自衛官的經驗」。

據悉，使館方面2月27日開始呼籲參加，約有70人報名。（完）