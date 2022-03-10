話題：日本手機及AI支付的無人商店逐漸增多

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【共同社3月10日電】日本使用智能手機APP和人工智能（AI）、不通過店員的無人支付商店越來越多。零售業人手不足成為課題，希望以此節省店舖運營的人力成本，好處還包括能在開店困難的地區開設小型商店。 在千葉縣市川市的道路休息站開張的“市川Go”是一家使用集裝箱的小型商店，24小時營業，出售食品和飲料。客人用手機APP讀取商品的條形碼，用登記的信用卡結賬。 負責系統開發的NTT東日本的負責人9日對記者介紹稱，“用AI來預測暢銷商品，希望打造成即使銷售額少也能獲利的模式”。設想單日銷售額為3萬日元（約合人民幣1635元），力爭到2025年3月底前開設500家。 JR山手線高輪Gateway站（東京都港區）的無人商店通過天花板的攝像頭和架子上的傳感器來把握客人是否拿走了商品。店鋪出口處會顯示購買商品的確認畫面，用交通卡的電子貨幣等支付。 開發該系統的是JR東日本子公司出資的創新企業“TOUCH TO GO”。全家便利店提出目標，到2025年2月底前開設1000家使用該系統等的小型商店。 美國亞馬遜的“Amazon Go”作為無人商店十分有名。2018年1月在總部所在的西部華盛頓州西雅圖推出1號店，使用AI實現了客人拿著商品從店裡出來就自動結賬的機制。沒有收銀台的店鋪在不斷增多。（完）