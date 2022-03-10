日本實驗結果顯示抗病毒藥或對“BA.2”有效

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【共同社3月10日電】日本東京大學醫科學研究所特聘教授河岡義裕（病毒學）等人的團隊在9日的美國醫學雜誌上發表實驗結果稱，在日本使用的抗病毒藥對被指近來將成為日本國內主流的新冠病毒奧密克戎毒株亞型“BA.2”預計有一定效果。不過與初期在中國武漢流行的病毒相比，藥效較弱。 效果令人期待的是點滴藥“瑞德西韋”和口服藥“莫那比拉韋”、“Paxlovid”。此外，還確認到了抗體藥中的點滴藥“Sotrovimab”和“Ronapreve”的效果，但從數值來看大幅減弱。 該團隊使用猴子的培養細胞，調查了藥物對病毒侵入細胞和阻止增殖的效果。與初期的病毒相比，瑞德西韋的效果減弱至約三分之一，Paxlovid減弱至約一半，但仍處於作為抗病毒藥可以期待效果的水平。Ronapreve則減弱至約六十分之一，Sotrovimab減弱至約五十分之一。該數據可能與實際用於人類的治療效果並不相同。 BA.2在丹麥等地蔓延，被認為傳播速度較快。日本國內也有檢出。厚生勞動省專家組織的資料顯示，有估算認為4月1日在東京的佔比將達到66%。（完）