專訪：IPC主席欲通過冬殘奧會呼籲“和平”

Newsfrom Japan

【共同社北京3月10日電】國際殘奧委會（IPC）主席安德魯·帕森斯（45歲，巴西籍）10日接受共同社採訪時稱，在北京冬殘奧會上最想傳達的主題是“和平”。 帕森斯透露，開幕式上高呼“和平”的場面未經排練，是“靈魂的吶喊”。他強調，把進攻烏克蘭的俄羅斯和予以支援的白俄羅斯排除出賽事是正確的決斷。 殘疾人體育盛會以相互認可差異的“多樣性”和“共生”為理念，帕森斯提及此次罕見呼籲的背景稱“戰時舉辦賽事要傳遞的重要訊息是和平”。他稱讚遭受苦難卻仍不斷斬獲獎牌的烏克蘭代表團說：“這是令人驚訝的不可思議的精神力量。獨佔領獎台的場面是特別的瞬間。” IPC曾一度有條件地允許俄羅斯運動員等參加北京冬殘奧會，但眾多參賽國家和地區以及運動員表示抵制，因此在開幕前一天決定禁止其參賽。帕森斯表態稱：“我們要運營賽事。當然對於決斷並不後悔，這是正確的判斷。”另一方面，基於體育和殘奧會所具有的團結精神，他也坦言這是苦澀的決斷，稱“並不容易，需要保持平衡”。 關於反對俄羅斯運動員參賽的國家和地區及其數量，帕森斯僅表示“也設想今後會因為這一問題進入司法程序，無法透露具體情況”。（完）