東日本大地震11週年 3.8萬人仍疏散在外

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【共同社3月11日電】約2.2萬人遇難的2011年3月東日本大地震11日迎來11週年，是日本戰後最嚴重的自然災害。岩手、宮城、福島的災區民眾一早就開始祭奠逝者。中央政府主辦的追悼儀式在去年的10週年宣告終結，首相岸田文雄下午將出席由福島縣主辦的儀式。受福島核事故等影響，全國約有3.8萬人至今仍然過著疏散生活。 福島縣計劃今年春季在部分返家困難區域解除疏散指示，但居民返家能否取得進展仍是個未知數。福島第一核電站反應堆報廢面臨熔落核燃料（燃料碎片）取出等較多難題，明春開始的核處理水排放入海引發新的形象受損也受到擔憂。 在岩手縣陸前高田市，按遺屬要求刻有1709名遇難者名字的紀念碑已完工並向公眾開放。為新冠防疫戴著口罩的遺屬早早到訪。父母死於海嘯的市民高橋勝洋（66歲）輕撫石碑上的兩人名字，感嘆“父母不在的生活好寂寞”。 仍處於全町疏散狀態的福島縣雙葉町計劃6月前後恢復居住。在家中持續“預備性住宿”的細澤靖（77歲）嘆息道：“人們沒有回來非常令人遺憾。都過了11年，才只有這種程度的重建？” 2011年3月11日下午2點46分，發生了震源位於三陸近海的里氏9.0級巨大地震，宮城縣觀測到最大震度7（日本標準）。據警察廳統計，截至今年3月1日，全國共死亡15900人、失蹤2523人。據復興廳透露，疏散期間因宿疾惡化或自殺等導致的相關死亡截至去年9月為3784人。（完）