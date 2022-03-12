專訪：烏克蘭帕運委會主席稱使命是「呼籲和平」

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【共同社張家口3月11日電】

關於在北京冬帕運會上持續獲得好成績的烏克蘭體育代表團，引領全團的烏克蘭帕運委會（UPC）主席蘇什科維奇（Sushkevych、67歲）日前接受共同社採訪，表示「現在正是向世界呼籲和平重要性的時候。我想，這是烏克蘭隊的使命」，講述了參賽意義。

雖然烏克蘭隊在獎牌總數上取得了暫居第二、僅次於中國隊的好成績，但卻看不到結束戰爭之路。蘇什科維奇說：「運動員的家人有的停留在轟炸激烈的城市，有的寄身於國境附近的公共設施。雖然大家期待能儘早重逢，但並不容易。」他還表示「無法如願確保回國前的住處。（離境中國後的）食物和物資也不足夠」，呼籲日本給予更多支援。

關於日本，他表示：「隊伍的成功始於1998年的長野冬帕運會，也是我的出發點。日本是最重要的友好國之一。感謝大力支持。」

考慮到俄羅斯強行吞併烏克蘭南部克里米亞半島，他指出：「日本也與俄羅斯抱有北方四島領土問題。烏克蘭人都認為北方四島屬於日本。」

蘇什科維奇從約25年前起擔任UPC主席，致力於發展烏克蘭殘疾人運動和提高運動員地位，作為促使烏克蘭成為帕運會強國的核心人物而聞名。（完）