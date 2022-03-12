獨家：札幌大學教授擬辦俄羅斯文學展被延期

Newsfrom Japan

【共同社3月12日電】

10日採訪相關人士獲悉，日本札幌大學（札幌市）的教授計劃在書店舉辦的俄羅斯文學相關展板展示因大學方面反對而延期。大學方面解釋稱，受俄羅斯進攻烏克蘭影響，「有遭人搗亂的風險」等。大學教授提出質疑說：「把帶有俄羅斯名字的一切都視為禁忌，這樣對嗎？」

該展示是岩本和久教授（俄羅斯文學）策劃的「瘟疫與俄羅斯文學」，計劃11～13日在JR札幌站附近的書店舉辦。鑑於新冠疫情，將介紹陀思妥耶夫斯基和契訶夫等在作品中是如何描寫傳染病的。考慮到俄羅斯進攻烏克蘭，還追加了托爾斯泰的反戰論等內容。

札幌大學是位於該市豐平區的私立大學。校長大森義行等大學幹部以東京的俄羅斯食品店招牌被損壞的報道等為由，在9日下午要求延期，最終岩本同意了。札幌大學在接受採訪時表示「考慮的是參加者的安全最重要」。

岩本教授擔憂地說：「並非所有俄羅斯人都贊成戰爭。如果活動持續中止，學習俄語的人和在日本的俄羅斯人會感到處境艱難」。（完）