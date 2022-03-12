政府擬同意病床使用率過半也可解除重點措施

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【共同社3月12日電】日本政府的新冠病毒感染症對策小組會11日基本同意了一項新想法，內容是明確表示即使病床使用率超過50%，若新增感染人數趨於減少等，也可以解除“防止蔓延等重點措施”。修改理由是奧密克戎毒株的重症化風險較低、重點措施對經濟等的負擔較大、疫苗接種取得進展等。 對於政府在適用重點措施之際要求的大規模活動的人數限制，小組會也同意取消。目前取消人數上限所需的參加者全員檢測陰性證明也將不再需要。前提是實施不發出大聲音等一定的防疫措施。 會長尾身茂在記者會上指出“對社會和經濟的影響持續到如今這麼久，人們的心理也會有問題”，呼籲兼顧防疫對策和社會經濟活動。 政府將基於此次的想法，判斷如何對待21日到期的東京、大阪、愛知等18個都道府縣的重點措施。 目前，解除的條件是新增感染人數趨於減少，可見醫療負擔減輕。 新想法則寫明，關於（1）即使新增感染人數為微增或者居高不下，但病床使用率等醫療負擔預計會減輕，（2）病床使用率等在50%以上波動，但新增感染人數趨於減少，只要滿足這兩個條件中的一個，就可以解除。 許多成員對政府方面出示的想法表示贊成，但一部分人表達了反對意見。成員之一的大阪大學特任教授大竹文雄在會議結束後接受採訪，指出奧密克戎毒株的重症化風險是否真的高到足以作為重點措施的根據，此事還存在疑問。他提出：“重點措施應無條件結束。”（完）