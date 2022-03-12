岸田表示將為重啟Go To Travel做準備

Newsfrom Japan

【共同社3月12日電】日本首相岸田文雄12日在宮城縣石卷市回答媒體提問，就中央政府的旅遊支援項目“Go To Travel”指出，東日本大地震災區的旅遊業人士抱有很大期待，“為了在恰當的時期到來之際能夠迅速重啟，政府也將推進準備”。他還表示將致力於心理關懷、產業和生計等軟件方面的重建。 對於有意見擔憂地震的記憶和教訓被淡忘，岸田指出：“把寶貴的教訓留給後代並活用於防災減災，這是我們的職責。”他談及需要加強軟件方面的對策，同時也讚揚說“住宅和道路等硬件方面的建設取得了進展”。關於最早明年春天開始的東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海，他強調說：“得到當地的理解很重要。政府將繼續做出最大限度的努力。” 在此之前，岸田分別訪問了在地震中受災嚴重的岩手縣陸前高田市和石卷市南濱地區的重建祈念公園，向遇難者獻花並默哀。他聽取了岩手縣知事達增拓也等當地行政長官對於重建狀況、以及新冠疫情對重建業務影響等的說明，表示“政府將提供支持”。 岸田在迎來大地震11週年的11日進入福島縣，出席了該縣主辦的追悼和祈禱重建儀式。（完）