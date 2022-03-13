北海道商家擔憂對俄製裁導致水產品漲價

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【共同社3月13日電】伴隨俄羅斯進攻烏克蘭，對俄經濟制裁逐漸加強，對於鮭魚和螃蟹等價格上漲和庫存的擔憂情緒擴大。海膽在去年因北海道遭遇赤潮受到打擊，有的餐飲店從日本產轉為使用俄羅斯產。再加上新冠疫情導致客流減少，一些商家對遭受“三重困難”嘆息不已。 “一年要經手近8噸俄羅斯產鮭魚。如果進口出現停滯，生意就不行了。”3月初，在釧路市的熱門景點“釧路和商市場”經營鮮魚店的田村秀樹（59歲）垂頭喪氣地說。該店除了在市場裡，還銷售用於市政府家鄉納稅回禮的鮭魚加工品。常年有數千人份的訂單，因此急於確保原材料。 田村表示：“因為新冠疫情，在確保客戶上就很辛苦，沒想到賣的貨物竟然也可能受影響。在再加上保管費等費用，狀況嚴峻。” 據函館海關透露，北海道去年從俄羅斯進口了約566億日元（約合人民幣31億元）海產品。除鮭魚外，還有螃蟹和海膽等許多高檔貨。如果各國的金融制裁導致與當地企業的結算耗費較多時間，那麼進口混亂將無法避免。 與生活密切相關的餐飲業中，人氣菜餚暫時消失的可能性也開始顯現。海膽因去年的赤潮導致卸貨量驟減，對俄羅斯產的需求高漲。在釧路市銷售海鮮蓋飯的“露風庵”店主橫田國勝（77歲）說：“雖從日本產（海膽）改了，但進貨價比原來更高。進一步上漲將無法用提高售價來吸收，從經營上來考慮，不得不控制供應。” 另一家餐飲店不安地表示：“也出現了‘繼續使用俄羅斯產是否合適’的意見。很多人為了海鮮而造...