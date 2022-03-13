體操名將內村航平退役活動上演六項全能

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【共同社3月13日電】在2012年倫敦、2016年里約熱內盧兩屆奧運會實現體操男子個人全能兩連冠的日本運動員內村航平（33歲）12日在東京體育館出席退役活動，表演全部6個項目，體現了“做6個項目才是體操”的信念。在里約、東京兩屆奧運會共同奮戰的夥伴、父親內村和久、母親周子以及幾乎坐滿場地的約6500名觀眾的視線守護下，內村為選手生涯劃上圓滿句號。他以爽朗的表情說：“我度過了幸福的體操人生。” 內村因雙肩疼痛的問題，在去年夏天的東京奧運會等賽事中把精力集中在單槓一項上，故而是2019年以來首次挑戰6個項目。活動當天採用不打分的表演形式，他在首項自由體操中完成直體後空翻轉體3周並漂亮著地，在最後一項單槓中則施展了H難度空翻動作“布雷特施奈德”並抓杠。 東京奧運會個人全能冠軍橋本大輝在單槓上展現動感十足的騰空動作，里約奧運會團體金牌成員白井健三在自由體操和跳馬中接連完成以自己名字命名的高難度動作，為體操界“王者”的退役獻上精彩的表演。被夥伴們拋向空中的內村表示：“我的體操人生沒有結束。將踏出新的一步。希望普及體操、提高技術和傳承經驗。”（完）