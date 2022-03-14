調查：日本56%的市區僅限醫院為兒童接種新冠疫苗

Newsfrom Japan

【共同社3月14日電】12日從共同社的採訪獲悉，關於給5至11歲兒童接種新冠疫苗，日本都道府縣政府所在地和政令指定城市總計52個市區中，有29個市（約56%）不設集體接種會場，而是僅限包括醫院在內的個別醫療機構進行。其餘23個市區（約44%）並用醫療機構和集體接種會場，但在集體會場由兒科醫生進行接種等應對。還獲悉截至12日有40個市區（約77%）已開始接種。 調查顯示，與效率高的12歲以上人群多用的集體會場接種相比，各地針對5至11歲人群重點確保這樣的態勢，即由兒童平時就診或進行其他預防接種常去的醫院等來應對，使兒童和家長等能夠放心。 共同社7至10日對都道府縣政府所在地的市區（東京為新宿區）和政令市進行了電話採訪。 接種會場僅限醫院和診所等醫療機構的29個市包括仙台、前橋、神戶等。舉出的主要理由是當地的兒科醫生等掌握兒童健康狀態以及風疹等其他預防接種情況等。 個別醫療機構和集體會場並用的包括鳥取、那霸等23個市區，集體會場多由兒科醫生等負責預診和接種等。為使工作的家長便於陪同孩子前來，許多地方設在醫療機構休息的星期天等。據悉秋田市等以“當地兒科醫生少”為由將設置集體會場。 已開始兒童接種的40個市區包括青森、富山等，進入3月以來啟動。據悉熊本等12市也將在月內完善態勢後開始。 政府敦促接種疫苗的是有基礎疾病的兒童，當問到是否對其他兒童也努力優先接種時，仙台和高知等11市回答稱按照...