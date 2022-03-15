調查顯示六成外裔受訪者曾遭警察盤問

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【共同社3月15日電】圍繞警察等把犯罪傾向和特定種族及民族聯繫起來展開搜查的歧視行為“種族形象定性”，東京律師會近日發佈了以外裔人士為對象實施的問卷調查暫定結果，約63%的受訪者回答稱“過去五年間曾被警察盤問”。律師會表示“凸顯出警察盤問存在一定的偏向性”。 鑑於有投訴稱可能是以“看起來像外國人”等為由遭到警察盤問的情況廣泛存在，律師會在1月11日至2月28日實施調查，獲得了2094人的有效回答。在過去五年曾遭到盤問的人中，次數在“2至5次左右”佔比約50%，“6至9次左右”約佔11%，“10次以上”約佔12%。 此外，約85%的人回答稱當被警察發現自己是外裔時被叫住。《警察官職務執行法》規定，若有理由懷疑是異常行動和犯罪行為，就可以進行盤問。但調查結果顯示，約77%的人回答稱沒有可被視為可疑的理由。 “種族形象定性”作為美國等針對非白人族裔的一種歧視行為被視為問題。律師會的律師宮下萌表示“得到了相當多的回答數，結果和實際感覺一致”。據悉在自由記述欄中有受訪者寫道，“（警察）一發現是外國籍，就採取高壓態度”。（完）