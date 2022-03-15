福島一核附近放射性物質監測點將增至50處

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【共同社3月15日電】面向東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海，日本環境省和原子能規制委員會等相關機構14日同意了2022年度的監測計劃，將把對海水中放射性物質氚的測定地點從目前的12處增至50處，測定次數定為每年4次。月內將在由環境相山口壯擔任一把手的調整會議上正式決定。 排海定於2023年春季前後啟動，稀釋後的氚活度將低於國家標準值的四十分之一，從海底隧道在核電站近海約1公里處排放。東電將在海面附近和海底附近等50處地點測定並收集數據，與排放後進行比較。 監測計劃指出，在距排放口10公里以外，與排放前幾乎不會有區別，因而將在距排放口300米左右設置9處、1至10公里範圍內設置19處監測點。此外還將在距離50公里以上的宮城縣近海南部和茨城縣近海北部新設監測點。在與設有漁業權的海域之間的分界線也將設置監測點，測定魚類或海藻類所含放射性物質。 相關機構還包括資源能源廳、福島縣政府、東電公司。環境省負責人表示：“將最大限度提升客觀性、透明性、信賴性，抑制形象受損。”（完）客觀性、透明性、信賴性，抑制形象受損。”（完）