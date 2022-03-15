焦點：日本民間和地方願意積極接納烏克蘭難民

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【共同社3月15日電】從持續遭到俄羅斯攻擊的烏克蘭逃離的避難者激增，日本國內紛紛有民間人士、地方政府和企業表示願意接納。不過，自首相岸田文雄本月2日宣佈接納難民的方針以來，已知的抵日人數截至12日僅有29人。中央政府未見採取具體行動，困惑也在蔓延。 “想要為像家人和兄弟姐妹一樣的朋友們能做點什麼。”獨協醫科大學國際流行病學研究室的副教授木村真三在福島核事故後作為活動據點的福島縣找好了一處停課的學校設施，可供約40戶家庭居住。之所以為此東奔西走是因為他曾到訪烏克蘭約70次，包括該國北部切爾諾貝利核電站周邊的高污染地區，從1999年起一直在從事居民遭受輻射狀況和污染情況的調查。 在平民也出現大量傷亡的情況下，“為了爭分奪秒讓儘可能多的烏克蘭國民逃到沒有戰火的國外”，除了尋找更多的住宅，木村還在加緊確保飛往日本的包機和在成田機場接機的交通工具等準備工作。 愛知縣、滋賀縣、大阪府等多個地方政府也紛紛宣佈將積極接納難民。烏克蘭南部港口城市敖德薩的姐妹城市、約有120名烏克蘭人居住的橫濱市已準備好市營住宅的79個房間，並開設了諮詢窗口。相關負責人表示：“會向那些憂心忡忡的難民了解他們的需求並提供相應的支援。”但中央政府並未做出具體指示，不少地方政府困惑地表示“至少也應該給出一個大致框架”。 運營折扣店“唐吉訶德”的泛太平洋國際控股宣佈將接納100戶家庭。不僅是居住，還將考慮提供生活支援和在店舖...