調查顯示日本學生最想成為“公司職員”

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【共同社3月16日電】日本第一生命保險公司16日公佈了“將來想要從事的職業”2021年度排行榜。除了小學女生最想成為“西點師”之外，小學和初高中男生、初高中女生最想從事的職業均為“公司職員”。該公司分析稱，由於居家辦公日益普遍，辦公場所不再受限等，“孩子們是為追求工作方便度而想成為公司職員”。 關於作為公司職員想要從事的具體領域，在小學和初高中男生、初中女生中，“科學技術和製造業”居首。這似乎是因為機器人和人工智能（AI）等日益貼近生活，學生們對技術研發和IT領域的關注度提升。 小學男生最想從事的職業中，排名第2的是“YouTube主播”，第3是“足球運動員”。初高中男生中，排名第2的均為“公務員”、第3為“IT工程師和程序員”。 小學女生中，“護士”和“幼兒園老師或保育士”並列第2。初高中女生中，獲得護士和醫師等資格後工作的職業很受歡迎。 該調查在網上實施，統計了全國小學3～6年級和初高中生共3000人的回答。（完）