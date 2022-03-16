詳訊：贊成申辦札幌冬奧會的居民估計不到6成

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【共同社3月16日電】日本札幌市16日發佈消息稱，關於本月實施的就申辦2030年冬奧會和冬殘奧會詢問意見的問卷調查，其中以1萬名市民為對象的郵寄調查有52%的回答表示“贊成”和“傾向於贊成”。整個調查採取3種方式，該比例在另外的網絡和街頭方式中分別為57%和65%。合計結果未公佈，但估計不到6成。 2014年的市民問卷調查中，同樣的回答合計達到66.7%。市長秋元克廣16日接受媒體採訪時表示：“所有調查都超過了5成，申辦得到了一定的贊同。鄭重認識到反對意見多於2014年的問卷。” 該市表示，將問卷調查作為推進申辦時“討論的參考”，不會僅憑結果決定繼續還是取消申辦。 該市3月上旬至中旬共收到13875人的回答，其中郵寄5775人、網絡5540人、街頭2560人。郵寄對象僅限札幌市民，其他為整個北海道。除了贊成和反對外，還詢問了理由並可自由填寫對申辦活動的意見。完整的調查結果將在下月之後公佈。 札幌市今後將根據調查結果，著手進一步修改去年11月公佈的舉辦概要計劃修正案，其中估算經費為2800億～3000億日元（約合人民幣150億～161億元）。 因為也有城市嫌經費負擔過重而放棄申辦，國際奧委會很看重申辦城市的民眾支持率。2026年的舉辦地米蘭-科爾蒂納丹佩佐的支持率超過8成。（完）