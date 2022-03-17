詳訊：岸田稱將全面解除新冠重點措施

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【共同社3月16日電】日本首相岸田文雄16日晚間就新冠疫情應對舉行記者會，關於防止蔓延等重點措施將於21日到期的18個都道府縣，表示計劃全面解除。岸田介紹解除理由稱，新增病例回落到高峰時的一半左右，病床使用率和居家療養人數也呈明顯的下降趨勢。不過由於奧密克戎毒株的致死率和重症化率高於流感等，目前一段時間作為“向平常過渡的期間”。 17日將諮詢專家等組成的基本應對方針小組會，向國會報告後在政府對策總部正式決定。 病床使用率處於高水平的大阪府也沒有要求延長。全國沒有一處防止蔓延對象地區是1月8日以來的首次，時隔約兩個半月。 岸田在記者會上強調將保持“最大限度的警惕”，同時“儘可能回到日常生活”。表示過渡期間將新確保300萬個療程的新冠治療藥等，呼籲保持警惕。同時稱“在採取防疫措施的一般單位不再鎖定密切接觸者”，表現出欲恢復社會經濟活動。他總結稱防止蔓延措施在限制行動和防疫對策方面取得了效果。 表明解除的是北海道、青森、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、岐阜、靜岡、愛知、京都、大阪、兵庫、香川、熊本這18個都道府縣。這些地區均從1月下旬起成為適用對象，本月4日決定延長至21日。（完）