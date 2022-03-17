詳訊：日本福島縣近海發生里氏7.3級地震

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【共同社3月17日電】16日夜晚11點36分前後，日本宮城縣北部和南部、福島縣中通和濱通地區發生震度6強（日本標準）的地震。據氣象廳消息，震源位於福島縣近海，震源深度約60公里，震級推測為里氏7.3級。據東日本鐵路公司（JR東日本）稱，受地震影響，東北新幹線下行方向的“山彥223號”列車在福島至白石藏王之間發生脫軌。約有100名乘客，但無人受傷。 在包括東北5縣和關東等的1都8縣，發生了最多涉及約220萬戶的大規模停電。 據宮城、福島兩縣消防部門透露，不斷接到急救聯絡，在宮城縣登米市和福島縣相馬市等地，相繼有人被運往醫院。 氣象廳向宮城縣和福島縣發佈了海嘯預警。據該廳消息，17日凌晨0點29分，在宮城縣的石卷港觀測到了20厘米的海嘯。以宮城、福島兩縣為首的東北及關東、中部、關西等大範圍地區均觀測到地震的搖晃。 關於地震是否對東京電力福島第一核電站造成影響，經濟產業相萩生田光一17日凌晨在首相官邸向媒體表示：“正在調查。基本上沒問題。” 據東北電力和日本原子能發電公司稱，宮城縣的女川核電站未確認到火災或核輻射帶來的影響，茨城縣的東海第二核電站未發現異常。（完）